Tom Holland fidanzata Zendaya, come coppia a Parigi (VIDEO) (Di giovedì 2 dicembre 2021) Tom Holland fidanzata: lui e Zendaya, insieme come coppia a Parigi. Per la prima volta i due attori sfilano sul red carpet come coppia senza nascondere il loro amore in una serata magica a Parigi durante la notte di gala per l’assegnazione del Pallone d’Oro del calcio! Insomma prosegue a gonfie vele il rapporto sentimentale L'articolo proviene da TenaceMente.com. Leggi su tenacemente (Di giovedì 2 dicembre 2021) Tom: lui e, insieme. Per la prima volta i due attori sfilano sul red carpetsenza nascondere il loro amore in una serata magica adurante la notte di gala per l’assegnazione del Pallone d’Oro del calcio! Insomma prosegue a gonfie vele il rapporto sentimentale L'articolo proviene da TenaceMente.com.

