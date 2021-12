Super Green Pass, così funzioneranno i controlli da lunedì. Per matrimoni e cerimonie basterà il tampone (Di giovedì 2 dicembre 2021) La circolare del Viminale ai prefetti: il personale delle aziende di trasporto pubblico locale chiederanno la certificazione verde alla salita e discesa di autobus e metropolitane. Polizia municipale e guardia di finanza nei ristoranti e negli esercizi pubblici. Leggi su repubblica (Di giovedì 2 dicembre 2021) La circolare del Viminale ai prefetti: il personale delle aziende di trasporto pubblico locale chiederanno la certificazione verde alla salita e discesa di autobus e metropolitane. Polizia municipale e guardia di finanza nei ristoranti e negli esercizi pubblici.

Advertising

GuidoDeMartini : ??NO PASS?? ????BELGIO???? Il tribunale di Namur ordina entro 5?? giorni il ritiro del PASS, pena la multa di 5mila € gio… - petergomezblog : Super green pass, tutte le sanzioni previste dal decreto: multe da 400 a 1000 euro per chi non è in regola nei loca… - carlosibilia : Dal 6 dicembre la polizia intensificherà i controlli nei luoghi dove è previsto il super green pass, con multe fino… - Cassand78498781 : RT @GiulioMarini2: Egr. @GPDP_IT, forse l’unico Super Green Pass che non discrimina è quello che viene emesso solo con tampone; laddove ser… - JackieMilesiF : Super Green Pass, così funzioneranno i controlli da lunedì. Per matrimoni e cerimonie basterà il tampone… -