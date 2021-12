Serie A | Lazio-Udinese 4-4

(Di giovedì 2 dicembre 2021) Lapareggia 4-4 in casa con l'nell'ultimo posticipo della 15esima giornata diA. Per gli ospiti doppietta di Beto al 17' e al 32'. Per laal 34' accorcia le distanze Immobile. Al 44' nuova rete friulana con Molina. Poi Pedro al 51', Milinkovic-Savic al 56', ed Acerbi al 79' per la. Il gol del pareggio arriva 9 minuti dopo il 90' ad opera di Arslan

Partita piena di emozioni all'Olimpico di Roma : la 15ª giornata del campionato di Serie A ha messo di fronte i padroni di casa della Lazio e l'Udinese in un match pieno di colpi di scena. Alla fine è 4 - 4. Inizio fulminante per Beto tra gli ospiti, autore di una doppietta al 17'. Il tabellino di Lazio - Udinese 4 - 4. Con il rocambolesco pari tra Lazio e Udinese termina la 15° giornata di Serie A. Il Napoli, nonostante il pari contro il Sassuolo, riesce a mantenere la vetta solitaria della classifica ad una sola ... ROMA - Otto gol all'Olmpico tra Lazio e Udinese (4-4), in un match pieno di colpi di scena. Per i biancocelesti reti di Immobile, Pedro, Milinkovic Savic e Acerbi, per i friulani gol di Beto (doppiett ...