**Senato: Minuto (Fi), 'io sempre leale, penalizzata da accordi di vertice'** (Di giovedì 2 dicembre 2021) Roma, 2 dic (Adnkronos) - "Vorrei dirvi solo poche parole, anche perché se facessi un discorso molto più lungo, potrei sicuramente emozionarmi e invece voglio essere forte". Visibilmente emozionata, la senatrice Anna Carmela Minuto ha preso la parola in aula poco prima che il Senato votasse per confermare la sua decadenza, così come indicato dalla Giunta per le elezioni. "Il mio è un percorso di una militante che ha fatto politica nel suo territorio. Ho sin da bambina con mio padre partecipato a manifestazioni e riunioni politiche. Poi, diventata più grande, per essere eletta in consiglio comunale, ho cercato i voti ad uno ad uno. Ho partecipato con lealtà e orgoglio alla vita delle istituzioni del mio Paese", ha detto la Minuti tra gli applausi. "Posso solo dire che la politica fatta per lo più in mezzo agli uomini, in un paese del Sud. Ho fatto gavetta e sono ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 2 dicembre 2021) Roma, 2 dic (Adnkronos) - "Vorrei dirvi solo poche parole, anche perché se facessi un discorso molto più lungo, potrei sicuramente emozionarmi e invece voglio essere forte". Visibilmente emozionata, la senatrice Anna Carmelaha preso la parola in aula poco prima che il Senato votasse per confermare la sua decadenza, così come indicato dalla Giunta per le elezioni. "Il mio è un percorso di una militante che ha fatto politica nel suo territorio. Ho sin da bambina con mio padre partecipato a manifestazioni e riunioni politiche. Poi, diventata più grande, per essere eletta in consiglio comunale, ho cercato i voti ad uno ad uno. Ho partecipato con lealtà e orgoglio alla vita delle istituzioni del mio Paese", ha detto la Minuti tra gli applausi. "Posso solo dire che la politica fatta per lo più in mezzo agli uomini, in un paese del Sud. Ho fatto gavetta e sono ...

Advertising

TV7Benevento : **Senato: Minuto (Fi), 'io sempre leale, penalizzata da accordi di vertice'**... - FrancescoBlotto : Claudio #Lotito, nuovo stop all’ingresso in #Senato: resta il renziano Carbone. Ok dell’Aula al seggio per Boccardi… - Marksubrizi : RT @lucianoghelfi: Al #Senato passa la sostituzione di Michele #Boccardi al posto di Anna Maria #Minuto. Non passa, invece, il ricorso di #… - MattiaGallo17 : RT @lucianoghelfi: Al #Senato passa la sostituzione di Michele #Boccardi al posto di Anna Maria #Minuto. Non passa, invece, il ricorso di #… -