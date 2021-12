Scuola, ‘Costruire Futuro, Insieme!’: al via il progetto di Fondazione Cdp e ActionAid (Di giovedì 2 dicembre 2021) ActionAid e Fondazione Cassa Depositi e Prestiti lanciano “Costruire Futuro, Insieme!”, un progetto articolato attraverso percorsi formativi e di cittadinanza attiva mirati a coinvolgere docenti, educatori, genitori e giovani in attività curriculari ed extracurriculari. Al progetto parteciperanno circa 9.000 ragazze e ragazzi tra gli 11 e i 19 anni, che svilupperanno le proprie competenze tramite attività di cittadinanza attiva e percorsi di formazione, in presenza e a distanza, sui temi di orientamento allo studio e al lavoro e prevenzione della violenza di genere, con un focus sul cyberbullismo. L’iniziativa prevede anche percorsi di formazione rivolti a circa 500 docenti e educatori sulle tematiche di cittadinanza attiva e didattica inclusiva. L’abbandono scolastico in Italia è un fenomeno sempre ... Leggi su sbircialanotizia (Di giovedì 2 dicembre 2021)Cassa Depositi e Prestiti lanciano “Costruire, Insieme!”, unarticolato attraverso percorsi formativi e di cittadinanza attiva mirati a coinvolgere docenti, educatori, genitori e giovani in attività curriculari ed extracurriculari. Alparteciperanno circa 9.000 ragazze e ragazzi tra gli 11 e i 19 anni, che svilupperanno le proprie competenze tramite attività di cittadinanza attiva e percorsi di formazione, in presenza e a distanza, sui temi di orientamento allo studio e al lavoro e prevenzione della violenza di genere, con un focus sul cyberbullismo. L’iniziativa prevede anche percorsi di formazione rivolti a circa 500 docenti e educatori sulle tematiche di cittadinanza attiva e didattica inclusiva. L’abbandono scolastico in Italia è un fenomeno sempre ...

