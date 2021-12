Roma | lesione al polpaccio destro per El Shaarawy

(Di giovedì 2 dicembre 2021) Dopo Lorenzo Pellegrini, Josè Mourinho e laperdono anche Stephan El, costretto ad uscire anzitempo dal campo contro il Bologna nel secondo tempo del Dall’Ara. L’attaccante, di recente impegnato da quinto di sinistra, si è sottoposto a risonanza che ha evidenziato unaale le sue condizioni saranno valutate giorno per giorno. SportFace.

L'esterno della Roma ha sostenuto gli accertamenti medici che hanno evidenziato il problema muscolare che lo terrà fuori per alcune gare ...Il comunicato del club. Le sue condizioni saranno valutate giorno per giorno. L'attaccante si è fatto male ieri, contro il Bologna ...