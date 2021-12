Roma, lesione al polpaccio destro per El Shaarawy (Di giovedì 2 dicembre 2021) Continuano le bruttissime notizie in casa Roma, reduce da un mercoledì nero, sia come risultati sul campo che squalifiche ed infortuni. L’ultima tegola per Mourinho sono le condizioni di Stefan El Shaarawy. L’attaccante ha riportato una lesione al polpaccio e starà fuori per diverse settimane. Questo il comunicato: “La risonanza a cui si è sottoposto El Shaarawy ha evidenziato una lesione al polpaccio destro. Le sue condizioni saranno valutate giorno per giorno”. Foto: Twitter Roma L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di giovedì 2 dicembre 2021) Continuano le bruttissime notizie in casa, reduce da un mercoledì nero, sia come risultati sul campo che squalifiche ed infortuni. L’ultima tegola per Mourinho sono le condizioni di Stefan El. L’attaccante ha riportato unaale starà fuori per diverse settimane. Questo il comunicato: “La risonanza a cui si è sottoposto Elha evidenziato unaal. Le sue condizioni saranno valutate giorno per giorno”. Foto: TwitterL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

