Perugia vs Vicenza: numeri e statistiche (Di giovedì 2 dicembre 2021) Il Perugia ha vinto le ultime due gare di Serie B contro il Vicenza, dopo che non aveva ottenuto neanche un successo nelle precedenti cinque (3N, 2P). Il Perugia è rimasto imbattuto in sette degli otto precedenti interni contro il Vicenza in Serie B (4V, 3N), l’unica eccezione è una sconfitta per 1-0 nel gennaio 2016. Il Perugia ha raccolto nove punti nelle prime sette partite interne (2V, 3N) di questo campionato; gli umbri non hanno mai conquistato meno di 10 punti nelle prime otto sfide casalinghe stagionali nella loro storia in Serie B (considerando da sempre tre punti a vittoria). Il Vicenza è l’unica squadra a non avere ancora pareggiato alcun match in trasferta nel torneo in corso: due vittorie, compresa l’ultima sul campo del Crotone, e sei sconfitte sono il bilancio del ... Leggi su footdata (Di giovedì 2 dicembre 2021) Ilha vinto le ultime due gare di Serie B contro il, dopo che non aveva ottenuto neanche un successo nelle precedenti cinque (3N, 2P). Ilè rimasto imbattuto in sette degli otto precedenti interni contro ilin Serie B (4V, 3N), l’unica eccezione è una sconfitta per 1-0 nel gennaio 2016. Ilha raccolto nove punti nelle prime sette partite interne (2V, 3N) di questo campionato; gli umbri non hanno mai conquistato meno di 10 punti nelle prime otto sfide casalinghe stagionali nella loro storia in Serie B (considerando da sempre tre punti a vittoria). Ilè l’unica squadra a non avere ancora pareggiato alcun match in trasferta nel torneo in corso: due vittorie, compresa l’ultima sul campo del Crotone, e sei sconfitte sono il bilancio del ...

Advertising

Fantacalciok : Perugia – L.R. Vicenza: dove vedere la diretta live e risultato in tempo reale - infobetting : Perugia-Vicenza (venerdì 3 dicembre, ore 20:30): formazioni, quote, pronostici - BgnMiki : @Nathan_Gr_ Quanto vorrei vederlo in una squadra non disastrata come l'attuale vicenza. Anche perché lui è sempre m… - Calciodiretta24 : Perugia - L.R. Vicenza: dove vedere la diretta live e risultato in tempo reale - periodicodaily : Perugia vs Vicenza: pronostico e possibili formazioni #perugiavicenza #3dicembre #serieb @DanieleLaManna7 -