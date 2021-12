Manovra | Draghi pronto a mettere 2 miliardi in più Ma per i sindacati non basta

Advertising

davidefaraone : Con Elena Bonetti e Maria Elena Boschi incontriamo Mario Draghi. Lavoriamo alla manovra, un’occasione unica per l'I… - La7tv : #omnibus Quirinale e manovra nell'analisi politica di @CarloCalenda: '#Draghi rimanga premier e ci sia un patto di… - ItaliaViva : Manovra: @davidefaraone , 'bene con Draghi, prima si chiacchierava ora si lavora' - raffaellamucci1 : RT @Affaritaliani: Manovra, Landini incontra Draghi: 'Insoddisfatto, valutiamo sciopero generale” - antoflex2015 : RT @AngelaAngelmi: Manovra: Faraone, 'bene con Draghi, prima si chiacchierava ora si lavora' -

Ultime Notizie dalla rete : Manovra Draghi

... Landini,al termine dell'incontro consulla. "Per i sindacati non è sufficiente. Non si è capito chi riguarderebbe e come verrebbe spesa",incalza."Abbiamo riproposto con forza la lotta ...Nella sua città si è costruito il ponte che fa scuola per le opere urgenti ("e quando si è fatto " ricorda " non c'era"). Tra emendamenti allae ai decreti attuativi si giocheranno ...Roma, 2 dic. (Adnkronos) – “Domani in Consiglio dei ministri verrà esaminato l’emendamento finale” alla manovra. Lo ...Roma, 2 dic. (Adnkronos) - Nessuna seduta dell'aula del Senato la prossima settimana per l'esame della manovra nelle commissioni. L'aula riprende il ...