Liceo Azzarita | gli studenti | con norme Covid scuola è regime semicarcerario

Leggi su romadailynews

(Di giovedì 2 dicembre 2021) Roma – Un gesto di “esasperazione massima”, dovuto alla “rigida applicazione delleanti-imposte dal ministero e dalla prefettura”. Come il divieto di muoversi liberamente per l’istituto e l’obbligo di rimanere seduti al banco, se non per andare in bagno. Glie le studentesse del’ di Roma hanno motivato così l’occupazione dell’istituto, avvenuta ieri mattina all’alba. Ultima – con quella del‘Avogadro’ – di una serie di occupazioni che hanno già coinvolto circa 30 istituti della Capitale. “Le possibilità di socializzazione per glinegli ultimi due anni sono state sostanzialmente inesistenti, adesso all’interno dellacontinuano ad esserlo e non solo, lo scaglionamento orario 8.00/9.40 impone in ...