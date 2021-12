Lautaro parla del suo futuro: le dichiarazioni fanno sognare i tifosi! (Di giovedì 2 dicembre 2021) Lautaro Martinez, attaccante dell’Inter, ha rilasciato un’intervista ai microfoni di Sky Sport 24. Tra i temi trattati quello del prossimo futuro del giocatore argentino che sarà impegnato contro la Roma nel fine settimana e poi nella supersfida al Real Madrid in Champions. Lautaro-Martinez-Inter L’attaccante è apparso molto sicuro di sè e della sua squadra, queste le dichiarazioni: “Loro sono una squadra forte, con un allenatore che cerca di fare giocare sempre bene a calcio. Dobbiamo riposare e andare lì a fare il nostro gioco, l’ambiente sarà caldo ma dobbiamo fare una partita bellissima. Poi penseremo a Madrid, andremo lì per provare a vincere e sarà sicuramente una partita importante per continuare a crescere”. Leggi su rompipallone (Di giovedì 2 dicembre 2021)Martinez, attaccante dell’Inter, ha rilasciato un’intervista ai microfoni di Sky Sport 24. Tra i temi trattati quello del prossimodel giocatore argentino che sarà impegnato contro la Roma nel fine settimana e poi nella supersfida al Real Madrid in Champions.-Martinez-Inter L’attaccante è apparso molto sicuro di sè e della sua squadra, queste le: “Loro sono una squadra forte, con un allenatore che cerca di fare giocare sempre bene a calcio. Dobbiamo riposare e andare lì a fare il nostro gioco, l’ambiente sarà caldo ma dobbiamo fare una partita bellissima. Poi penseremo a Madrid, andremo lì per provare a vincere e sarà sicuramente una partita importante per continuare a crescere”.

