La Gazzetta insiste: il Napoli vuole Mandava e Mazraoui

L'edizione online della Gazzetta dello Sport informa sulle mosse di mercato che il Napoli ha in programma a gennaio. Non cambia niente l'infortunio di Osimhen né quello di Koulibaly. In attacco, scrive la Gazzetta, il club ha tante alternative con caratteristiche diverse. Spalletti è soddisfatto del reparto, non si ritiene di intervenire. Come centrale di difesa c'è invece Manolas. Gli obiettivi sarebbero dunque sempre gli stessi: dei terzini di fascia. Principalmente ne occorre uno mancino, ma il Napoli preferirebbe un calciatore capace di adattarsi su entrambe le fasce. Mandava, premiato come miglior terzino sinistro della scorsa Ligue 1, è al centro dei pensieri. In testa al taccuino del direttore sportivo Cristiano Giuntoli c'è da tempo Reinildo Mandava, 27 anni, del Mozambico:

