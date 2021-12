“Io non sono tua moglie”. GF Vip, durissimo scontro tra Soleil Sorge e Alex Belli: “So tutto di quella cena” (Di giovedì 2 dicembre 2021) È l’ora dei confronti al GF Vip tra Soleil Sorge e Alex Belli. Dopo una settima complessa, i due si sono confrontati a muso duro e le cose non sono andate proprio benissimo. tutto è iniziato per colpa di un gioco: gli autori hanno invitato gli inquilini ad accogliere le new entry, raccontando ricordi dei primi giorni passati nella Casa di Cinecittà. A prendere il mano la situazione, naturalmente, Belli. tutto d’un tratto però, però, Soleil si alza e se ne va. Cosa è successo? Alex a quel punto la va a cercare e tra i due nascono scintille: “Mi irrita la mancanza di rispetto”, ha ‘azzannato’ Soleil Sorge. “Tu hai mancato di rispetto andandotene. Non vedi mai le tue ... Leggi su caffeinamagazine (Di giovedì 2 dicembre 2021) È l’ora dei confronti al GF Vip tra. Dopo una settima complessa, i due siconfrontati a muso duro e le cose nonandate proprio benissimo.è iniziato per colpa di un gioco: gli autori hanno invitato gli inquilini ad accogliere le new entry, raccontando ricordi dei primi giorni passati nella Casa di Cinecittà. A prendere il mano la situazione, naturalmente,d’un tratto però, però,si alza e se ne va. Cosa è successo?a quel punto la va a cercare e tra i due nascono scintille: “Mi irrita la mancanza di rispetto”, ha ‘azzannato’. “Tu hai mancato di rispetto andandotene. Non vedi mai le tue ...

