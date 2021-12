Il senso di Gian Piero Piretto per le «Eggs Benedict» (Di venerdì 3 dicembre 2021) È capitato a molte e molti, durante le clausure che ci sono toccate nell’ultimo anno e mezzo, di approfittare di quei giorni forzatamente liberati per passare in rassegna vecchie foto, souvenir di vacanze lontane, oggetti rimasti a lungo sepolti in fondo ai cassetti. Impossibilitati a muoverci nello spazio, abbiamo finto di rimettere in ordine le nostre case per potercene allontanare, viagGiando nel tempo. COSÌ TRA GLI ALTRI ha fatto Gian Piero Piretto, celebrato studioso di cose russe e sovietiche, felicemente … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di venerdì 3 dicembre 2021) È capitato a molte e molti, durante le clausure che ci sono toccate nell’ultimo anno e mezzo, di approfittare di quei giorni forzatamente liberati per passare in rassegna vecchie foto, souvenir di vacanze lontane, oggetti rimasti a lungo sepolti in fondo ai cassetti. Impossibilitati a muoverci nello spazio, abbiamo finto di rimettere in ordine le nostre case per potercene allontanare, viagdo nel tempo. COSÌ TRA GLI ALTRI ha fatto, celebrato studioso di cose russe e sovietiche, felicemente … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

Advertising

AndreiaVerando2 : @Aurix957 @Sophia99275623 In che senso a seguito Gian? - Didom5Di : RT @InsanityAngel1: @Ap79Primerano E che rottura ???????? l'hanno deciso ieri sera in veranda...e poi se gian non voleva se li faceva tagliare… - InsanityAngel1 : @Ap79Primerano E che rottura ???????? l'hanno deciso ieri sera in veranda...e poi se gian non voleva se li faceva tagli… - XX83106877 : Scusate in che senso alla fine i capelli a Gian non li ha piu tagliati soleil ma la zecca malefica?? Si è messo in… - DDxneyy : @Gian_Crypto @Trickyzard_ @VinokTMT ho già visto la quota che se non esce chiudiamo l’ufficio perché non ha senso continuare -