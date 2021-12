GF Vip | Davide Silvestri non si fida di Maria Monsè e sbotta | “Se la sgamo…”

Leggi su tutto.tv

(Di giovedì 2 dicembre 2021) Tra i nuovi ingressi nella casa del Grande Fratello Vip c’è anche. La new entry pare stia già generando molti dubbi e sospetti tra i vari concorrenti. In particolar modoha palesato la sua mancata fiducia nei confronti della donna. Secondo il suo punto di vista, la showgirl starebbe mettendo in atto una strategia. Ecco cosa è emerso. I dubbi disuIn queste oreha avuto uno sfogo con l’amico Alex Belli in cui ha manifestato alcuni dubbi e perplessità che ha su. Nello specifico, il giovane ha detto di non essere ancora riuscito ad inquadrare per bene la nuova concorrente....