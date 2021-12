Fnomceo “Norme più chiare per la sospensione dei medici non vaccinati” (Di giovedì 2 dicembre 2021) “Un’iniziativa di questo genere ribadisce la nostra ferma determinazione nel dire che la vaccinazione è lo strumento più efficace per uscire dal covid”. Così il presidente della Fnomceo, la Federazione degli Ordini dei medici Chirurghi e degli Odontoiatri, Filippo Anelli, presenta le azioni messe in campo per applicare al meglio le nuove Norme sulle sospensioni per gli operatori sanitari non vaccinati. sat/red su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta (Di giovedì 2 dicembre 2021) “Un’iniziativa di questo genere ribadisce la nostra ferma determinazione nel dire che la vaccinazione è lo strumento più efficace per uscire dal covid”. Così il presidente della, la Federazione degli Ordini deiChirurghi e degli Odontoiatri, Filippo Anelli, presenta le azioni messe in campo per applicare al meglio le nuovesulle sospensioni per gli operatori sanitari non. sat/red su Il Corriere della Città.

