Federica Panicucci fuori da Mattino 5 per due mesi | Barbara d’Urso ferma quasi uno

Leggi su ultimenotizieflash

(Di giovedì 2 dicembre 2021) E’ arrivata la nota ufficiale di Mediaset. Dopo tanto parlare, le anticipazioni che erano state date in questi giorni, trovano più di una con5 e Pomeriggio 5 quest’anno andranno in onda anche nelle feste di Natale e questa è la prima notizia. La seconda è che lo faranno con una versione che avrà un nuovo titolo e volti diversi. Per5 infatti ci sarà la conduzione in solitaria di Francesco Vecchi che coprirà, come era successo tra giugno e luglio, l’intera trasmissione, sia nella prima che nella seconda parte. Per Pomeriggio 5, dentro Simona Branchetti. Impossibile non notare, per quello che riguarda le date, che la vera “punizione” arriva perche mancherà dallo schermo per circa due ...