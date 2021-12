Credito, ancora attive moratorie per 60 miliardi (Di giovedì 2 dicembre 2021) Sono ancora attive moratorie sui prestiti per un valore complessivo di circa 60 miliardi, con circa 537 mila sospensioni accordate. Lo rileva la task force per promuovere l’attuazione delle misure a sostegno della liquidità, di cui fanno parte i ministeri dell’Economia e dello Sviluppo Economico, Banca d’Italia, Abi, MedioCredito Centrale e Sace. sat/red su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta (Di giovedì 2 dicembre 2021) Sonosui prestiti per un valore complessivo di circa 60, con circa 537 mila sospensioni accordate. Lo rileva la task force per promuovere l’attuazione delle misure a sostegno della liquidità, di cui fanno parte i ministeri dell’Economia e dello Sviluppo Economico, Banca d’Italia, Abi, MedioCentrale e Sace. sat/red su Il Corriere della Città.

