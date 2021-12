Cosa si nasconde dietro l’esperimento Draghi (Di giovedì 2 dicembre 2021) Il governo Draghi è qui da diversi mesi – e può essere che resti fino a fine legislatura – ma per ora non ha prodotto alcuna riflessione seria e strutturata sull’esperimento. Né a sinistra né tantomeno a destra: soprattutto quest’ultima dovrebbe essere interessata perché Draghi è certamente un suo avversario. E se non conosci l’avversario, sei destinato a perdere. Per fortuna esce venerdì 3 dicembre il nuovo numero del mensile CulturaIdentità, fondato da Edoardo Sylos Labini, con uno speciale dedicato a Mario Draghi, che mi pare il primo e finora unico tentativo organico di ragionare, almeno a destra, su questa importante esperienza. L’approccio è soprattutto critico, (anche se non manca un intervento sine ira et studio sulla vita di Draghi di Alfonso Piscitelli) con i pezzi di Paolo Becchi e Diego ... Leggi su nicolaporro (Di giovedì 2 dicembre 2021) Il governoè qui da diversi mesi – e può essere che resti fino a fine legislatura – ma per ora non ha prodotto alcuna riflessione seria e strutturata sul. Né a sinistra né tantomeno a destra: soprattutto quest’ultima dovrebbe essere interessata perchéè certamente un suo avversario. E se non conosci l’avversario, sei destinato a perdere. Per fortuna esce venerdì 3 dicembre il nuovo numero del mensile CulturaIdentità, fondato da Edoardo Sylos Labini, con uno speciale dedicato a Mario, che mi pare il primo e finora unico tentativo organico di ragionare, almeno a destra, su questa importante esperienza. L’approccio è soprattutto critico, (anche se non manca un intervento sine ira et studio sulla vita didi Alfonso Piscitelli) con i pezzi di Paolo Becchi e Diego ...

Advertising

fanpage : Il molestatore di #GretaBeccaglia che parla di goliardata è un copione già visto: quello del maschio convinto di di… - Allafinemisono1 : #ParmigianoReggiano #granapadano Tutti i #formaggi ?? ABUSI e MALTRATTAMENTI in allevamenti di mucche da latte. 2 i… - lorenzo94palmer : @ldibartolomei @zerocalcare @espressonline Il paragone non può reggere: Zeno Cosini prova in ogni modo a ingannare… - beltrami_fulvio : #Etiopia Cosa si nasconde dietro #GreatEthiopianHomeComing 3/3 I Tegaru sono deportati nei campi di concentramento… - beltrami_fulvio : #Etiopia Cosa si nasconde dietro #GreatEthiopianHomeComing 2/3 Le stesse fonti temono che il regime di Amhara iniz… -

Ultime Notizie dalla rete : Cosa nasconde Chi è Johnny Lo Zingaro, il grande criminale e l'uomo Si nasconde nella casa di una famiglia di pescatori a passo Oscuro, noti nell'ambiente per offrire ... Quando ne ho parlato con il protagonista, gli ho spiegato cosa volevo fare, perché volevo ...

Vaccinateli contro la conoscenza Anche in questo caso il marasma cognitivo e decisionale dei ministri "competenti" nasconde un ... esperti, competenti, siano specialisti sul campo o amministratori della cosa che deve essere sempre ...

Cosa si nasconde dietro l’esperimento Draghi Nicola Porro Marco Mengoni: "'Materia', il mio disco con i piedi per terra" Marco Mengoni live per la presentazione ieri sera del nuovo progetto discografico ‘Materia (Terra)’, in una location nascosta nel cuore di Milano, trasformata per l’occasione in uno speakeasy: “Ho dec ...

Se riesci a vedere la donna in questa immagine hai un talento particolare Oggi vogliamo sapere che cosa riesci a vedere nel nostro test molla o donna: sveleremo se hai un talento veramente particolare o meno!

Sinella casa di una famiglia di pescatori a passo Oscuro, noti nell'ambiente per offrire ... Quando ne ho parlato con il protagonista, gli ho spiegatovolevo fare, perché volevo ...Anche in questo caso il marasma cognitivo e decisionale dei ministri "competenti"un ... esperti, competenti, siano specialisti sul campo o amministratori dellache deve essere sempre ...Marco Mengoni live per la presentazione ieri sera del nuovo progetto discografico ‘Materia (Terra)’, in una location nascosta nel cuore di Milano, trasformata per l’occasione in uno speakeasy: “Ho dec ...Oggi vogliamo sapere che cosa riesci a vedere nel nostro test molla o donna: sveleremo se hai un talento veramente particolare o meno!