Coppa del Re, passano il turno Siviglia e Real Sociedad (Di giovedì 2 dicembre 2021) Avanzano le squadre della Liga impegnate nel secondo turno della Coppa del Re. Il Siviglia supera per 1-0 il Cordoba dopo i supplementari con un gol dell'ex milanista Ocampos, il Maiorca ha la meglio per 2-0 sul Gimnastica Segovia sempre ai supplementari. L'Espanyol ha invece la meglio per 3-2 sul Solares. La Real Sociedad si impone per 4-0 sul Panaderia, mentre il Betis con lo stesso risultato supera l'Alicante.

