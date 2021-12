Campania | De Luca | Feste di Capodanno in piazza? Meglio di no

(Di giovedì 2 dicembre 2021) “Lein? Sono sinceramente dell’ opinione che èevitare le occasioni di diffusione del contagio”. Così il presidente della Giunta regionale dellaVincenzo De, rispondendo alla domanda di un giornalista. “Certo – ha aggiunto De– si può fare anche una valutazione di tipo diverso, dire che leinservono a limitare leal chiuso, ma forse avremmo sia leinche quelle al chiuso, anche perché mi chiedo chi sarà in grado di effettuare controlli la notte del 31 dicembre”. “Attendiamo l’ evoluzione della situazione – ha concluso De– ma sono pronto anche ad emettere ordinanze, se sarà ...

Il Presidente della Regione, Vincenzo De, dalla Sala De Sanctis di Palazzo Santa Lucia, è intervenuto durante la presentazione della stagione invernale del Festival di Ravello. Dealla presentazione del ...In Regionela conferenza stampa dell'ente culturale più importante della Costiera amalfitana , alla presenza del Governatore De, ed è stato il ritorno del sindaco Paolo Vuilleumier "E'...Dopo la notizia di questa mattina annunciata dal sindaco di Sanza, Vittorio Esposito, che vedrebbe la presenza di un documento RFI in cui si prevede una fermata a Lagonegro, il Comitato Civico Alta Ve ..."Le feste in piazza a Capodanno? Sono dell'idea che è meglio evitare le occasioni di diffusione del contagio". Queste le dichiarazioni del presidente della Giunta regionale della Campania Vincenzo D ...