VIDEO Inter-Spezia, adesso tocca a Dumfries: le scelte di Inzaghi per battere Motta (Di mercoledì 1 dicembre 2021) Le probabili scelte di Simone Inzaghi per la sfida contro lo Spezia dell'ex Thiago Motta, in programma alle ore 18:30 Leggi su mediagol (Di mercoledì 1 dicembre 2021) Le probabilidi Simoneper la sfida contro lodell'ex Thiago, in programma alle ore 18:30

Advertising

Inter : ? | @DigitalBitsOrg GOAL OF THE MONTH Il vincitore del mese di agosto/settembre è... ?? @FDimarco vs Sampdoria ?? - redazioneiene : “Perché hai venduto Lukaku?”. Gli ultras dell’Inter se la prendono con la figlia del direttore sportivo Ausilio: tu… - Inter : ?? | NUMBERS powered by @StarCasinoSport Siete pronti per #InterSpezia? ?? Ecco le statistiche della partita ?? Sc… - BarrettaValerio : #1dicembre 1996, Piacenza-Milan 3-2: il toro di Sora incorna il Diavolo. Pasquale Luiso batte con una storica roves… - Mediagol : VIDEO Inter-Spezia, adesso tocca a Dumfries: le scelte di Inzaghi per battere Motta -