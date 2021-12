Vanessa Incontrada, quando (anche) l'ironia ti fa sexy (Di mercoledì 1 dicembre 2021) Non esiste donna più attraente di colei che sfoggia un bel sorriso smagliante e ha il dono dell'(auto)ironia. Come Vanessa Incontrada, che in quest'ultimo periodo è tornata in quello che è a tutti gli effetti il suo habitat naturale, ovvero il palco di Zelig. Conduttrice e attrice versatile, negli anni ha collezionato esperienze diverse, ma a farla entrare nel cuore degli italiani è stato proprio lo show di Canale 5 che l'ha vista protagonista per sei anni (dal 2004 al 2010), durante i quali ha coltivato quella sua verve che, insieme a una innegabile bellezza, ha contribuito a renderla (anche) un sex symbol. Solo poche settimane fa Vanessa ha esordito dietro il mitico bancone di Striscia la Notizia, conducendo il celebre tg satirico di Antonio Ricci al fianco del collega Alessandro Siani: un ottimo ... Leggi su gqitalia (Di mercoledì 1 dicembre 2021) Non esiste donna più attraente di colei che sfoggia un bel sorriso smagliante e ha il dono dell'(auto). Come, che in quest'ultimo periodo è tornata in quello che è a tutti gli effetti il suo habitat naturale, ovvero il palco di Zelig. Conduttrice e attrice versatile, negli anni ha collezionato esperienze diverse, ma a farla entrare nel cuore degli italiani è stato proprio lo show di Canale 5 che l'ha vista protagonista per sei anni (dal 2004 al 2010), durante i quali ha coltivato quella sua verve che, insieme a una innegabile bellezza, ha contribuito a renderla () un sex symbol. Solo poche settimane faha esordito dietro il mitico bancone di Striscia la Notizia, conducendo il celebre tg satirico di Antonio Ricci al fianco del collega Alessandro Siani: un ottimo ...

