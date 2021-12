Regina Elisabetta | decisione drastica dopo il ricovero | la nuova limitazione

(Di mercoledì 1 dicembre 2021) Laha avuto nelle ultime settimane dei problemi di salute, che l’hanno costretta a limitare le sue apparizioni pubbliche: ci sarebbero per lei, però, anche delle restrizioni alimentari, fra cui quella al suo amato Martini. Come è ormai noto, laII sta affrontando qualche piccolo problema di salute dovuto all’età, e L'articolo proviene da Inews.it.

Ultime Notizie dalla rete : Regina Elisabetta

L'ex presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha affermato che Meghan Markle è stata 'irrispettosa' nei confronti dellae della Famiglia Reale e ha anche affermato che ' ha usato terribilmente ' il principe Harry. Intanto, secondo gli esperti, la duchessa di Sussex avrebbe già un nuovo ruolo ...Per tali motivi era presente il principe Carlo , che facendo le veci della, ha tenuto un importante discorso. Ma ai festeggiamenti è intervenuta anche Rihanna, che si è presentata ...La regina Elisabetta ha avuto nelle ultime settimane dei problemi di salute, che l’hanno costretta a limitare le sue apparizioni pubbliche: ci sarebbero per lei, però, anche delle restrizioni ...Meghan Markle “manca di rispetto” alla Regina Elisabetta, “una grande donna, una figura storica”, e alla famiglia reale. "Non sono un suo fan”, taglia corto Donald Trump, che attacca la duchessa di Su ...