Napoli, che mazzata: si fermano Koulibaly, Insigne e Fabian Ruiz (Di giovedì 2 dicembre 2021) Il Sassuolo ferma il Napoli sul 2 - 2 , ma non è l'unico guaio per i campani, unica fra le squadre di testa a pareggiare, che perdono per infortunio Koulibaly, Insigne e Fabian Ruiz. Assenze pesanti, ... Leggi su gazzetta (Di giovedì 2 dicembre 2021) Il Sassuolo ferma ilsul 2 - 2 , ma non è l'unico guaio per i campani, unica fra le squadre di testa a pareggiare, che perdono per infortunio. Assenze pesanti, ...

Ultime Notizie dalla rete : Napoli che Genoa Milan 0 3: Messias super doppietta e grande Ibra, ma preoccupa l'infortunio di Kjaer Il Milan rosicchia due punti al Napoli capolista , che ne ha solo uno di vantaggio e tiene dietro l'arrembante Inter. Ora dovrà sfruttare il calendario che propone la Salernitana a San Siro e l'...

Il Milan cala il tris a Marassi contro il Genoa ed è a - 1 dalla capolista ... uno in meno del Napoli capolista fermato sul 2 - 2 a Reggio Emilia dal Sassuolo. Terzultima la squadra ligure con 10 punti. Inizia male la gara per il Milan che perde subito Kjaer per un infortunio ...

Napoli, che beffa: rimontato nel finale La Repubblica Napoli frenato, il Milan affonda Shevchenko e torna a -1 Mezzo passo falso del Napoli che conserva la vetta della Serie A, ma ora ha solo 1 punto di vantaggio sul Milan e due sull'Inter. Questo perchè la squadra di Spalletti si è fatta raggiungere dal ...

Sassuolo-Napoli 2-1, le pagelle Quando lui è in campo, però, il Napoli è costantemente pericoloso sul suo lato ... Cerca di mettere in difficoltà Rogerio ma in realtà la sua è più un’azione confusionaria che altro. Non salta quasi ...

