La formazione ufficiale del Napoli: la scelta di Spalletti su Mertens (Di mercoledì 1 dicembre 2021) Napoli (4-2-3-1) Ospina; Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly, Mario Rui; Lobotka, Fabian Ruiz; Lozano, Zielinski, Insigne; Mertens. SASSUOLO (4-3-3) Consigli; Toljan, Chiriches, Ferrari, Rogerio; Frattesi, Maxime Lopez, Traore; Berardi, Scamacca, Raspadori. POTREBBE INTERESSARTI: Genoa-Milan, Pioli sorprende tutti: esordio dal 1° minuto per il giocatore! Leggi su rompipallone (Di mercoledì 1 dicembre 2021)(4-2-3-1) Ospina; Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly, Mario Rui; Lobotka, Fabian Ruiz; Lozano, Zielinski, Insigne;. SASSUOLO (4-3-3) Consigli; Toljan, Chiriches, Ferrari, Rogerio; Frattesi, Maxime Lopez, Traore; Berardi, Scamacca, Raspadori. POTREBBE INTERESSARTI: Genoa-Milan, Pioli sorprende tutti: esordio dal 1° minuto per il giocatore!

Advertising

SassuoloUS : ?? #MilanSassuolo: la formazione ufficiale neroverde ?? (4-3-3) Consigli; Muldur, Ayhan, Ferrari, Kyriakopoulos; Fr… - solonapoli24 : #SerieA ?????? 15ª giornata #SassuoloNapoli formazione ufficiale @sscnapoli #ForzaNapoliSempre #Napoli… - petrazzuolo : RT @napolimagazine: SERIE A - Sassuolo-Napoli, la formazione ufficiale degli azzurri, c'è Mertens in attacco - susydigennaro : RT @napolimagazine: SERIE A - Sassuolo-Napoli, la formazione ufficiale degli azzurri, c'è Mertens in attacco - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: SERIE A - Sassuolo-Napoli, la formazione ufficiale degli azzurri, c'è Mertens in attacco -