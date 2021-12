Facebook rimuove rete No Vax in Italia, molestie e squadrismo (Di mercoledì 1 dicembre 2021) Molestavano in massa i loro bersagli sui social media, solitamente medici, politici e giornalisti, lasciando migliaia di commenti e costringendoli a cancellare i post. Li affiancavano a svastiche e li... Leggi su feedpress.me (Di mercoledì 1 dicembre 2021) Molestavano in massa i loro bersagli sui social media, solitamente medici, politici e giornalisti, lasciando migliaia di commenti e costringendoli a cancellare i post. Li affiancavano a svastiche e li...

Covid, Facebook rimuove rete No Vax in Italia: "molestie di massa" La società Meta rimuove su Facebook una rete di account collegata al movimento anti - vaccinazione chiamato 'V - - V' che ha avuto origine in Italia e in Francia e ha preso di mira medici, giornalisti e politici con '...

Facebook rimuove rete No Vax in Italia, molestie e squadrismo La rete V_V - sottolineano Gleicher e Agranovich - ha molestato in massa le persone sui social media tra cui Facebook, YouTube, Twitter e VKontakte, ma è Telegram la piattaforma usata maggiormente ...

Facebook rimuove rete No Vax in Italia, molestie e squadrismo ANSA Nuova Europa Facebook ferma rete No Vax in Italia ROMA, Molestavano in massa i loro bersagli sui social media, solitamente medici, politici e giornalisti, lasciando migliaia di commenti e costringendoli a cancellare i post. Li affiancavano a svastich ...

