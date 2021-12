“Escono il 13 dicembre”. Fuga dal GF Vip, si allunga la lista dei concorrenti che abbandonano (Di mercoledì 1 dicembre 2021) Grande Fratello Vip 6, tutti non fanno che chiederselo: chi abbandonerà la casa più spiata d’Italia il 13 dicembre? Una data che per alcuni concorrenti che potrebbe stabilire la fine di un percorso entusiasmante all’interno della casa di Alfonso Signorini. E tra un rumor e un altro, qualche nome inizia già a rivelarsi tra i possibili nomi che dovranno abbandonare il gioco. Sarebbero due i nomi dei vipponi che secondo Leggo potrebbero candidarsi per abbandonare il gioco. Un’avventura, quella dentro la casa del GF Vip, che andrebbe incontro, come ben si sa, a un prolungamento del reality show previsto fino a metà marzo, che pare non essere stato preso da tutti ben volentieri. A tal proposito, secondo quanto risulta a Leggo, i due nomi vip che potrebbero decidere di abbandonare le redini e non proseguire più la loro avventura nella casa più ... Leggi su caffeinamagazine (Di mercoledì 1 dicembre 2021) Grande Fratello Vip 6, tutti non fanno che chiederselo: chi abbandonerà la casa più spiata d’Italia il 13? Una data che per alcuniche potrebbe stabilire la fine di un percorso entusiasmante all’interno della casa di Alfonso Signorini. E tra un rumor e un altro, qualche nome inizia già a rivelarsi tra i possibili nomi che dovranno abbandonare il gioco. Sarebbero due i nomi dei vipponi che secondo Leggo potrebbero candidarsi per abbandonare il gioco. Un’avventura, quella dentro la casa del GF Vip, che andrebbe incontro, come ben si sa, a un prolungamento del reality show previsto fino a metà marzo, che pare non essere stato preso da tutti ben volentieri. A tal proposito, secondo quanto risulta a Leggo, i due nomi vip che potrebbero decidere di abbandonare le redini e non proseguire più la loro avventura nella casa più ...

Mariaaa__9 : Ma i nomi non escono il 15 dicembre? - marperlo1 : Senza polemica ma come fa ad essere confermato se i nomi escono il 15 dicembre? - enzomazza : Da oggi iniziano gli annunci delle piattaforme con classifiche del più visto,più ascoltato,ecc. Ricordatevi che dic… - ralphfiennes55 : @blvrryoongi È uno spin-off. Un prequel. La serie finisce con i 5 episodi che escono il 3 dicembre. - bimbadisanjuan : quindi aspettiamo il 15 dicembre (giorno in cui escono i partecipanti di sanremo) con trepidante attesa? -