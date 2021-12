Covid, oltre 100 morti e più di 15mila contagi in 24h. Aifa: vaccino Pfizer per bambini 5-11 anni (Di giovedì 2 dicembre 2021) I contagi Covid superano i 15mila, come non succedeva da metà aprile. Crescono nettamente anche i decessi, più di cento per la prima volta dopo 6 mesi, di cui 24 in Lombardia e 14 in Veneto. Meglio, invece, sul fronte ospedaliero: rallenta, anche se non si arresta, l'aumento dei ricoveri ordinari e dei posti letto occupati nelle terapie intensive, dove però si registrano ancora più di 60 ingressi. "Il numero di persone infette cresce e cresce in maniera progressiva. Anche l'incidenza settimanale aumenta. L'indice di trasmissibilità si mantiene sopra l'uno", ha detto Silvio Brusaferro, presidente dell'Istituto superiore di sanità. Per quanto riguarda la nuova variante Omicron, invece, "c'è bisogno di più tempo" perché "i dati rispetto alle sue caratteristiche sono ancora pochi".Secondo l'odierno bollettino del ministero della Salute, ... Leggi su ilfogliettone (Di giovedì 2 dicembre 2021) Isuperano i, come non succedeva da metà aprile. Crescono nettamente anche i decessi, più di cento per la prima volta dopo 6 mesi, di cui 24 in Lombardia e 14 in Veneto. Meglio, invece, sul fronte ospedaliero: rallenta, anche se non si arresta, l'aumento dei ricoveri ordinari e dei posti letto occupati nelle terapie intensive, dove però si registrano ancora più di 60 ingressi. "Il numero di persone infette cresce e cresce in maniera progressiva. Anche l'incidenza settimanale aumenta. L'indice di trasmissibilità si mantiene sopra l'uno", ha detto Silvio Brusaferro, presidente dell'Istituto superiore di sanità. Per quanto riguarda la nuova variante Omicron, invece, "c'è bisogno di più tempo" perché "i dati rispetto alle sue caratteristiche sono ancora pochi".Secondo l'odierno bollettino del ministero della Salute, ...

