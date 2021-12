The Undertaker: ” Ecco il mio Mount Rushmore della WWE” (Di martedì 30 novembre 2021) Il Mount Rushmore è il monumento dedicato ai presidenti USA George Washington, Thomas Jefferson, Theodore Roosevelt e Abraham Lincoln, uomini che hanno fatto grande la nazione a stelle e strisce. Negli ultimi anni questo termine è sbarcato anche nel wrestling ed è stato utilizzato in PWG da Kevin Owens per indicare il gruppo comprendente se stesso, Adam Cole e gli Young Bucks. Nel corso di un’esilarante intervista con Kevin Hart (visibile su YouTube), Undertaker ha voluto rivelare il suo personalissimo Mount Rushmore della WWE. Le scelte del Deadman Il Phenom ha quindi dichiarato che, nella sua mente, a far parte di questa privilegiata lista sarebbero:“Andre (The Giant), Stone Cold, Rock e Shawn Michaels.” Il Deadman dunque non ha aggiunto il suo nome nella lista, ... Leggi su zonawrestling (Di martedì 30 novembre 2021) Ilè il monumento dedicato ai presidenti USA George Washington, Thomas Jefferson, Theodore Roosevelt e Abraham Lincoln, uomini che hanno fatto grande la nazione a stelle e strisce. Negli ultimi anni questo termine è sbarcato anche nel wrestling ed è stato utilizzato in PWG da Kevin Owens per indicare il gruppo comprendente se stesso, Adam Cole e gli Young Bucks. Nel corso di un’esilarante intervista con Kevin Hart (visibile su YouTube),ha voluto rivelare il suo personalissimoWWE. Le scelte del Deadman Il Phenom ha quindi dichiarato che, nella sua mente, a far parte di questa privilegiata lista sarebbero:“Andre (The Giant), Stone Cold, Rock e Shawn Michaels.” Il Deadman dunque non ha aggiunto il suo nome nella lista, ...

