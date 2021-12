**Eutanasia: Letta, ‘lancio appello a tutte forze politiche, no a battaglia ideologica’** (Di martedì 30 novembre 2021) Roma, 30 nov. (Adnkronos) – “Credo che Cappato abbia fatto qualcosa di molto importante è grazie a usa iniziativa che qualcosa si è mosso, ma il 13 dicembre si va in aula non voglio creare aspettative perché il Parlamento è composto come è composto e noi siamo una minoranza. Oggi però nel Paese c’è un clima diverso su questo tema. Io faccio un appello alle forze politiche tutte: non facciamo di questa norma una battaglia ideologica”. Così Enrico Letta a Cartabianca su Rai3. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di martedì 30 novembre 2021) Roma, 30 nov. (Adnkronos) – “Credo che Cappato abbia fatto qualcosa di molto importante è grazie a usa iniziativa che qualcosa si è mosso, ma il 13 dicembre si va in aula non voglio creare aspettative perché il Parlamento è composto come è composto e noi siamo una minoranza. Oggi però nel Paese c’è un clima diverso su questo tema. Io faccio unalle: non facciamo di questa norma unaideologica”. Così Enricoa Cartabianca su Rai3. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

