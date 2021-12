Colantuono amaro | “Il secondo gol ci ha tagliato le gambe”

Leggi su cronachesalerno

(Di mercoledì 1 dicembre 2021) di Marco De MartinoSalerno – Stefanomasticaper la sconfitta interna subita dalla Salernitana contro una Juventus forte ma decisamente non irresistibile. Il tecnico granata recrimina soprattutto per ilgol bianconero, letteralmente regalato dalla propria difesa a Morata: “La partita l’abbiamo preparata innanzitutto con i calciatori che avevamo a disposizione, siamo partiti a quattro dietro e giocando sugli esterni a centrocampo con Kechrida e Zortea i quali sono più due quinti che due terzini. Sapevamo che Dybala tra le linee avrebbe potuto crearci qualche grattacapo e così è stato, ci siamo aggiustati tatticamente e neltempo abbiamo anche provato a rimetterla in piedi e, soprattutto quando abbiamo preso il palo, mi aspettavo che potessimo rientrare in partita. Poi però abbiamo preso ...