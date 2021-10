Stories of a generation con Papa Francesco dal 25 dicembre su Netflix (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Stories of a generation con Papa Francesco è la nuova docu-serie Netflix in 4 episodi ispirata a Sharing the Wisdom of Time (La Saggezza del tempo), il pluripremiato libro scritto da Papa Francesco a cura di Antonio Spadaro, edito da Loyola Press (in Italia edito da Marsilio). La docu-serie verrà presentata alla Festa del Cinema di Roma con la proiezione in anteprima mondiale del primo episodio “Love” e sarà disponibile su Netflix da sabato 25 dicembre in tutti i Paesi in cui il servizio è attivo. La docu-serie – di Simona Ercolani, con la consulenza editoriale di Antonio Spadaro e prodotta da Stand By Me, partner di Asacha Media Group – rappresenta un racconto corale sulla terza età come tesoro da riscoprire, narrato da un punto di ... Leggi su tpi (Di mercoledì 20 ottobre 2021)of aconè la nuova docu-seriein 4 episodi ispirata a Sharing the Wisdom of Time (La Saggezza del tempo), il pluripremiato libro scritto daa cura di Antonio Spadaro, edito da Loyola Press (in Italia edito da Marsilio). La docu-serie verrà presentata alla Festa del Cinema di Roma con la proiezione in anteprima mondiale del primo episodio “Love” e sarà disponibile suda sabato 25in tutti i Paesi in cui il servizio è attivo. La docu-serie – di Simona Ercolani, con la consulenza editoriale di Antonio Spadaro e prodotta da Stand By Me, partner di Asacha Media Group – rappresenta un racconto corale sulla terza età come tesoro da riscoprire, narrato da un punto di ...

Ultime Notizie dalla rete : Stories generation Zerocalcare: 'Il comune denominatore dei miei lettori è l'inadeguatezza' STRAPPARE LUNGO I BORDI, IL TRAILER Inoltre, Netflix è presente alla Festa del Cinema con 'Passing' e la docu - serie 'Stories of a Generation con Papa Francesco'.

Zerocalcare: il trailer e il poster della serie Netflix Strappare lungo i bordi Alla Festa del Cinema di Roma, oltre a Strappare lungo i bordi, Netflix ha presentato il film Passing e presenterà la docu - serie Stories of a Generation con Papa Francesco.

