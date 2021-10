Sarri | “Ecco la differenza tra gli arbitri in Premier e in Serie A”

(Di mercoledì 20 ottobre 2021) Maurizio, allenatore della Lazio, è intervenuto in conferenza stampa per presentare la gara di Europa League tra i biancocelesti e il Marsiglia. Il tecnico ex Napoli si è anche soffermato sulla questione del calendario e sullatra glidiLeague e quelli diA. Di seguito le sue parole. Sul calendario “È un discorso che investe 7 squadre, queste 7 saranno costrette a giocare 7 partite con meno di 72 ore di recupero. Vedo che la Lega Calcio è molto disponibile nei miei confronti, mi risponde sempre adi ciò che fa ad altri allenatori. Non pensiamo male e a strategie contro di noi, pensiamo che ci sia stata leggerezza nel calendario”. Sul paragone tra glidiA e...

Advertising

Paroladeltifoso : Spalletti-Sarri: ecco il confronto - MomentiCalcio : Lazio, dal nutrizionista a Sarri: ecco quali sono i segreti della rinascita di Felipe Anderson - infoitsport : Inter, il retroscena dal tunnel degli spogliatoi: faccia a faccia Handanovic-Sarri, ecco cosa pretendeva il portier… - zazoomblog : Lazio - Inter e Sarri che doveva fare come Bielsa: ecco cosa significa… - #Lazio #Inter #Sarri #doveva… - infoitsport : Inter, il retroscena dal tunnel degli spogliatoi: faccia a faccia Handanovic-Sarri, ecco cosa pretendeva il portier… -

Ultime Notizie dalla rete : Sarri Ecco

le . Lazio - Marsiglia, le probabili formazioni LAZIO (4 - 3 - 3): Strakosha; Lazzari, Luiz Felipe, Acerbi, Radu; Basic, Cataldi, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni. All .......LE MOSSE DILe probabili formazioni di Lazio Marsiglia vedranno naturalmente Maurizio... a centrocampo potrebbe esserci una rotazione piuttosto ampia e alloracome possibili titolari ...Ho visto mani addosso, mani a terra, si parla di uno sputo che non ho visto e quindi non prendo in considerazione. 4 a 2 uno lo può accettare, 6 a 0 diventa difficile. Vediamo di volta in volta le rea ...Sarri ritrova Milik nella sfida al Marsiglia: «In Italia abbiamo gli arbitri migliori del mondo, ma spesso assumono un atteggiamento difficile da accettare» ...