Rottura Max Allegri-Ambra Angiolini: Le Prove del Tradimento! (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Il settimanale Chi svela ulteriori dettagli sull’addio tra Max Allegri e Ambra Angiolini. Sembra che l’attrice abbia trovato proprio nell’auto del compagno le Prove del tradimento. Confermata dunque la causa della Rottura tra i due che, tra le altre cose, hanno interrotto ogni tipo di comunicazione tra loro. La Angiolini inoltre, dovrà di nuovo traslocare e lasciare la casa milanese dell’ormai ex compagno. Vediamo tutti i retroscena svelati dal magazine di Signorini! Le Prove del tradimento di Max Allegri: la scoperta di Ambra! La fine della storia d’amore tra Ambra Angiolini e Massimiliano Allegri continua a far discutere. Dopo il polverone sollevato per il tapiro consegnato ad ... Leggi su gossipnews.tv (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Il settimanale Chi svela ulteriori dettagli sull’addio tra Max. Sembra che l’attrice abbia trovato proprio nell’auto del compagno ledel tradimento. Confermata dunque la causa dellatra i due che, tra le altre cose, hanno interrotto ogni tipo di comunicazione tra loro. Lainoltre, dovrà di nuovo traslocare e lasciare la casa milanese dell’ormai ex compagno. Vediamo tutti i retroscena svelati dal magazine di Signorini! Ledel tradimento di Max: la scoperta di! La fine della storia d’amore trae Massimilianocontinua a far discutere. Dopo il polverone sollevato per il tapiro consegnato ad ...

