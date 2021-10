PlayStation 5 riceve un nuovo aggiornamento firmware versione 21 02-04 03 00

(Di mercoledì 20 ottobre 2021) Sony ha rilasciato una nuovadelper5 , la 21.02-04.03.00, che ha un peso di 913 MB; come di consueto, il download inizierà se la console è connessa a Internet e l’opzione di download automatici è attivata. Simile al 21.02-04.02.00 di dieci giorni fa, aggiunge più stabilità al sistema ed eliminerà alcuni bug che sarebbero apparsi di recente. Recentemente è stato lanciato un importantecon nuove funzioni, tra cui la possibilità di espandere la memoria interna, l’opzione per riprodurre l’audio 3D dagli altoparlanti integrati su qualsiasi schermo e molti altri come alcuni miglioramenti nell’interfaccia, quindi questadi ufficiale è solo miglioramento di stabilità e corregge qualche tipo di bug. Il post completo è disponibile su Games and Consoles.

