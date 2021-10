Mastella e la nuova giunta: il totonomi tra conferme scontate, promozioni e new entry (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Tempo di lettura: 2 minutiAncora non si attenuano i riverberi della lunga e aspra campagna elettorale terminata lunedì che già, come fisiologico, si comincia a discutere della nuova giunta di Clemente Mastella. Il toto-nomi parte da una certezza, più volte ribadita dal sindaco nelle scorse settimane: il criterio che guiderà le scelte sarà quello delle preferenze. Una sola eccezione è contemplata e porta dritto alla conferma di Maria Carmela Serluca che continuerà a sorvegliare da assessore le finanze di palazzo Mosti. Nel prossimo esecutivo, comunque, la Serluca ritroverà ‘vecchi’ compagni di viaggio. scontate, infatti, le conferme di Carmen Coppola (più votata in assoluto e candidata per ‘’Noi Campani0), Mario Pasquariello (più votato per ‘Noi Sanniti’) e Luigi Ambrosone (il ‘preferito’ dagli ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Tempo di lettura: 2 minutiAncora non si attenuano i riverberi della lunga e aspra campagna elettorale terminata lunedì che già, come fisiologico, si comincia a discutere delladi Clemente. Il toto-nomi parte da una certezza, più volte ribadita dal sindaco nelle scorse settimane: il criterio che guiderà le scelte sarà quello delle preferenze. Una sola eccezione è contemplata e porta dritto alla conferma di Maria Carmela Serluca che continuerà a sorvegliare da assessore le finanze di palazzo Mosti. Nel prossimo esecutivo, comunque, la Serluca ritroverà ‘vecchi’ compagni di viaggio., infatti, ledi Carmen Coppola (più votata in assoluto e candidata per ‘’Noi Campani0), Mario Pasquariello (più votato per ‘Noi Sanniti’) e Luigi Ambrosone (il ‘preferito’ dagli ...

anteprima24 : ** #Mastella e la nuova giunta: il totonomi tra conferme scontate, promozioni e new entry **… - RoIaccarino : RT @AngeloMoretti40: Ha vinto l’incapacità della classe politica italiana di capire l’importanza delle aree interne. E #Benevento torna nel… - mauriziobernava : @CarloCalenda Bravo @CarloCalenda. Corcordo. Basta con la politica che usa partiti e movimenti come fossero taxi a… - tannaule : Fanno gli schifati verso Mastella perché rappresenta la “vecchia politica” e loro vorrebbero passare per roba nuova… - AngeloMoretti40 : Ha vinto l’incapacità della classe politica italiana di capire l’importanza delle aree interne. E #Benevento torna… -