“Mani addosso e calci”: il furioso sfogo di Sarri in conferenza (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Lo sfogo di Sarri in conferenza stampa alla vigilia del match contro il Marsiglia. Il tecnico ritorna sui fatti accaduti all’Olimpico contro l’Inter. Maurizio Sarri, allenatore della Lazio, è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia del match di Europa League contro il Marsiglia. Il tecnico dei biancocelesti, tra i temi trattati, ha avuto modo di Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Lodiinstampa alla vigilia del match contro il Marsiglia. Il tecnico ritorna sui fatti accaduti all’Olimpico contro l’Inter. Maurizio, allenatore della Lazio, è intervenuto instampa alla vigilia del match di Europa League contro il Marsiglia. Il tecnico dei biancocelesti, tra i temi trattati, ha avuto modo di Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Advertising

Gazzetta_it : Sarri torna sull'Inter: 'Ho visto mani addosso, calci e sputi...poi sono io quello minaccioso' - Darkness : Se non avessi ripercussioni penali butterei le mani addosso alla gente perché non sapete vivere in società e dovres… - AlgeriRobbi : RT @capuanogio: #Sarri: 'Sono stato squalificato per comportamento minaccioso dopo la partita con il Milan e in #LazioInter ho visto mani a… - peseroforever : RT @capuanogio: #Sarri: 'Sono stato squalificato per comportamento minaccioso dopo la partita con il Milan e in #LazioInter ho visto mani a… - tuttonapoli : Sarri non ci sta: 'Mani addosso dei giocatori dell'Inter, nessuna squalifica. Io trattato diversamente' -