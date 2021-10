Mafia: figlio maresciallo Ros Lombardo, 'mio padre non si è suicidato, ora c'è la prova' (6) (Di mercoledì 20 ottobre 2021) (Adnkronos) - "Le domande sono numerose: La fuoriuscita dell'ogiva, rispetto alla posizione del corpo, era compatibile con la posizione assunta da Lombardo al momento dello sparo? Avrebbe potuto il proiettile superare le tempie dell'uomo, senza andare a urtare contro il montante dell'auto? - dice l'avvocato della famiglia Lombardo - Risposte certe non vi sono mai state, solo quesiti mai posti e dal tenore squisitamente scientifico. Le massicce tracce di sangue presenti sul colletto, nel lato posteriore del collo, avrebbero reso necessaria un'indagine più accurata. Ma non vi è traccia di un accertamento in tal senso, sebbene, anche al più ingenuo lettore di gialli mediocri, si palesi come atto dovuto, non dunque elemento per raggiungere un supremo concetto di giustizia ma semplice accertamento di routine". "Ma le domande non si limitano a quelle che ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 20 ottobre 2021) (Adnkronos) - "Le domande sono numerose: La fuoriuscita dell'ogiva, rispetto alla posizione del corpo, era compatibile con la posizione assunta daal momento dello sparo? Avrebbe potuto il proiettile superare le tempie dell'uomo, senza andare a urtare contro il montante dell'auto? - dice l'avvocato della famiglia- Risposte certe non vi sono mai state, solo quesiti mai posti e dal tenore squisitamente scientifico. Le massicce tracce di sangue presenti sul colletto, nel lato posteriore del collo, avrebbero reso necessaria un'indagine più accurata. Ma non vi è traccia di un accertamento in tal senso, sebbene, anche al più ingenuo lettore di gialli mediocri, si palesi come atto dovuto, non dunque elemento per raggiungere un supremo concetto di giustizia ma semplice accertamento di routine". "Ma le domande non si limitano a quelle che ...

