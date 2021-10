Advertising

Gazzetta_it : Nuoto, la danese Ottesen in un libro: “Ho bullizzato la Friis”. Ed è polemica -

Ultime Notizie dalla rete : danese Ottesen

La Gazzetta dello Sport

Finisce in polemica l'uscita in Danimarca di Fri, libro scritto da Jeanette, delfinista - stileliberista. La 33enne, che vanta 5 Olimpiadi e quasi 50 medaglie internazionali, nel raccontare la sua vita rivela di aver bullizzato insieme ad altri compagni e compagne ...Ottima gara per laJeanetteche però non tiene testa ad una super Coleman che aveva toccato in 2608. Bene Sarah Sjosgtrom che vince con 2542, seconda Kromowidjojo in 2643, terza ...