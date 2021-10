Inter, prima vittoria in Champions: brividi con lo Sheriff, poi il tris che riapre il girone (Di mercoledì 20 ottobre 2021) MILANO (ITALPRESS) – L'Inter supera l'ostacolo Sheriff Tiraspol con un secco 3-1 e trova la prima vittoria stagionale in Champions League. Un San Siro in versione bolgia trascina la squadra di Inzaghi ai primi tre punti nel girone con i gol di Dzeko, Vidal e De Vrij. I moldavi fanno paura quasi solo con la punizione siglata da Thill. Ora i nerazzurri distano due punti dalla vetta formata anche dal Real Madrid, vincitore sullo Shakhtar Donetsk. La prima vera chance è sui piedi di Dzeko che, servito in area con i tempi giusti da Lautaro, trova l'opposizione di Celeadnic al 17?. Segue un solo minuto più tardi una conclusione di Dimarco appena alta. La palla finisce spesso e volentieri sui piedi di Dumfries, bravo a inserirsi ma meno a concretizzare come dimostra il ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 20 ottobre 2021) MILANO (ITALPRESS) – L'supera l'ostacoloTiraspol con un secco 3-1 e trova lastagionale inLeague. Un San Siro in versione bolgia trascina la squadra di Inzaghi ai primi tre punti nelcon i gol di Dzeko, Vidal e De Vrij. I moldavi fanno paura quasi solo con la punizione siglata da Thill. Ora i nerazzurri distano due punti dalla vetta formata anche dal Real Madrid, vincitore sullo Shakhtar Donetsk. Lavera chance è sui piedi di Dzeko che, servito in area con i tempi giusti da Lautaro, trova l'opposizione di Celeadnic al 17?. Segue un solo minuto più tardi una conclusione di Dimarco appena alta. La palla finisce spesso e volentieri sui piedi di Dumfries, bravo a inserirsi ma meno a concretizzare come dimostra il ...

Advertising

FBiasin : Vi ricordate la signora Giancarla, la tifosa nerazzurra classe 1937, abbonata da 35 anni, così innamorata che va al… - CorriereQ : Inter, missione compiuta: Sheriff arrestato e prima gioia in Champions - sanpiotr : RT @Lino_2701x: Settimana #Western per l'@Inter: prima gli sceriffi, poi i banditi! . (mi vergogno.... ??) #InterSheriff - itsmar1ca : RT @FBiasin: Vi ricordate la signora Giancarla, la tifosa nerazzurra classe 1937, abbonata da 35 anni, così innamorata che va allo stadio 2… - Cosma74 : Che voglia aveva Stefanino Sensi stasera.. e comunque giocheremo un Inter Juve con (se non sbaglio per la prima vol… -