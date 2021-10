Green pass Carabinieri, NSC: «Dopo nostro intervento, nuova direttiva. Per chi alloggia e non è in servizio, nessun obbligo green pass» (Di mercoledì 20 ottobre 2021) «Grazie ad un impegno sinergico e a un serrato confronto e studio del problema tra questa organizzazione e l’Ufficio Relazioni Sindacali, rendiamo noto con soddisfazione che il Comando Generale ha impartito pochi minuti fa nuove disposizioni a tutti i datori di lavoro (Comandanti di Legione), sottolineando finalmente ed una volta per tutte che il personale accasermato che accede in caserma esclusivamente per andare in camerata e usufruire del posto letto (ad esempio perché in licenza, riposo, riposo medico, ecc) e non per svolgere il turno di servizio, non potrà essere soggetto al controllo del green pass». Lo dichiara il Nuovo Sindacato Carabinieri (NSC) «Ecco a cosa serve un sindacato terzo, indipendente e non asservito. Ringraziamo il Comandante Generale dell’Arma Teo Luzi ... Leggi su forzearmatenews (Di mercoledì 20 ottobre 2021) «Grazie ad un impegno sinergico e a un serrato confronto e studio del problema tra questa organizzazione e l’Ufficio Relazioni Sindacali, rendiamo noto con soddisfazione che il Comando Generale ha impartito pochi minuti fa nuove disposizioni a tutti i datori di lavoro (Comandanti di Legione), sottolineando finalmente ed una volta per tutte che il personale accasermato che accede in caserma esclusivamente per andare in camerata e usufruire del posto letto (ad esempio perché in licenza, riposo, riposo medico, ecc) e non per svolgere il turno di, non potrà essere soggetto al controllo del». Lo dichiara il Nuovo Sindacato(NSC) «Ecco a cosa serve un sindacato terzo, indipendente e non asservito. Ringraziamo il Comandante Generale dell’Arma Teo Luzi ...

Advertising

borghi_claudio : Com'era quella che il green pass è l'unico sistema per poter riaprire le piste? - borghi_claudio : Ecco come temevo, nonostante gli sforzi di @mgmaglie il coro (sinistro) è unanime, ha vinto Draghi, hanno perso i s… - RobertoBurioni : Adesso che il green pass è realtà, bisogna convincere quelli che non si sono ancora vaccinati. Pochi sono fanatici… - fabrizio1972b : RT @_cieloitalia: Sono rimasto d'accordo con il farmacista: Io guardo il tampone e ti do 15 euro. Poi mi stampi il green pass. ?????? Cmq, ve… - Theskeptical_ : RT @byoblu: Non si tratta di un vero e proprio green pass, ma siamo lì. Parliamo del 3G, letteralmente 'geimpft, genesen, getestet' (vaccin… -