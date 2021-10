Francesca Neri a Ti sento con Pierluigi Diaco: «Non so se farò ancora l’attrice». La drammatica rivelazione (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Francesca Neri è stata ospite di Pierluigi Diaco ieri a TI sento, in diretta su Rai Radio2. E ha scatenato la curiosità del conduttore quando quest’ultimo le ha chiesto: «Facevi l’attrice? Non la fai più?». «Vediamo, non lo so… adesso no, non ho l’esigenza, perché ho tutta una serie di problemi che comunque dovrei affrontare», è la risposta dell’attrice, a Radio2 per promuovere il suo libro edito da Rizzoli, “Come carne viva”. «L’ho sempre mal sopportato, anche quando facevo l’attrice, un mestiere che ha bisogno di riconoscimento», ha detto ancora la Neri. «Questo mondo ti ha ferito? Ti ha stancato?», torna a chiedere il giornalista. «No, sono io che non l’ho vissuto nella maniera giusta, per cui mi ha ferito», ha ... Leggi su newscronaca.myblog (Di mercoledì 20 ottobre 2021)è stata ospite diieri a TI, in diretta su Rai Radio2. E ha scatenato la curiosità del conduttore quando quest’ultimo le ha chiesto: «Facevi? Non la fai più?». «Vediamo, non lo so… adesso no, non ho l’esigenza, perché ho tutta una serie di problemi che comunque dovrei affrontare», è la risposta del, a Radio2 per promuovere il suo libro edito da Rizzoli, “Come carne viva”. «L’ho sempre mal sopportato, anche quando facevo, un mestiere che ha bisogno di riconoscimento», ha dettola. «Questo mondo ti ha ferito? Ti ha stancato?», torna a chiedere il giornalista. «No, sono io che non l’ho vissuto nella maniera giusta, per cui mi ha ferito», ha ...

