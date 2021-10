“È stato tutto merito tuo”. Lutto per Claudio Baglioni, il triste annuncio sui social (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Giorni di dolore per Claudio Baglioni. Lutto per il cantante romano che nelle scorse ore via social ha annunciato la morte di Antonio “Tonino” Coggio, suo storico collaboratore e grande amico. L’uomo si è spento il 19 ottobre. Aveva 82 anni. Baglioni ha scritto: “Ti saluta e ti abbraccia un’ultima volta, quel ragazzo non ancora diciottenne in cui credesti subito e che accogliesti nella tua piccola famiglia”. Antonio Coggio è infatti stato per molti anni compositore, arrangiatore e produttore discografico che ha lavorato a svariati progetti di Claudio Baglioni. Un sodalizio artistico iniziato nell’ormai lontano 1970, con il primo progetto Notte di Natale. Coggio, dopo aver iniziato a studiare pianoforte, completò i suoi studi musicali presso il ... Leggi su caffeinamagazine (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Giorni di dolore perper il cantante romano che nelle scorse ore viaha annunciato la morte di Antonio “Tonino” Coggio, suo storico collaboratore e grande amico. L’uomo si è spento il 19 ottobre. Aveva 82 anni.ha scritto: “Ti saluta e ti abbraccia un’ultima volta, quel ragazzo non ancora diciottenne in cui credesti subito e che accogliesti nella tua piccola famiglia”. Antonio Coggio è infattiper molti anni compositore, arrangiatore e produttore discografico che ha lavorato a svariati progetti di. Un sodalizio artistico iniziato nell’ormai lontano 1970, con il primo progetto Notte di Natale. Coggio, dopo aver iniziato a studiare pianoforte, completò i suoi studi musicali presso il ...

Ultime Notizie dalla rete : stato tutto Uno dei pannelli solari della sonda NASA Lucy non si è bloccato in posizione Non tutto però è andato come previsto, anche se la missione sta proseguendo. NASA Lucy e il ... Successivamente c'è stato il corretto inserimento in orbita e con la sonda che si è via via allontanata ...

Ancisi (LpRa): Ancora sfasciata ed anche in alcuni punti abbattuta la recinzione del parco 9 Novembre ... il tutto documentato con 14 foto, scattate da Flavio Fabbri, esponente di Lista per Ravenna. ... la necessità che il Comune di Ravenna si doti di un servizio efficace di vigilanza sullo stato dei ...

Lazio, Adani sul gol di Felipe Anderson: “È stato tutto giusto, ma difficile da accettare” La Lazio Siamo Noi Piano del porto, Consiglio a novembre "Adesso tutto ok, a novembre si va in Consiglio". E’ la buona notizia che il sindaco Nicola Loira dà con riferimento al nostro articolo di ieri "Piano del porto: ancora tutto fermo". Pertanto, e ne pr ...

Rotta vetrata del Centro vaccinale Un ‘semplice’ atto vandalico fine a se stesso, o un gesto dimostrativo? Il clima che si respira in questi giorni in Italia ha trasformato quella che solo poche settimane fa sarebbe stata una domanda r ...

