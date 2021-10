Caso Wanda-Icardi: «Io responsabile della mia famiglia. Invece delle p******….» (Di giovedì 21 ottobre 2021) Un nuovo messaggio social da parte di Wanda Nara con alcune foto di Mauro Icardi Continua incessante l’attività social di Wanda Nara dopo il presunto tradimento del marito Mauro Icardi. Su Instagram ha pubblicato una story formata da un collage di foto di lei e dell’attaccante del Psg. A corredo anche una frase molto chiara. IL MESSAGGIO – della mia famiglia me ne occupo io. delle p******* la vita stessa L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di giovedì 21 ottobre 2021) Un nuovo messaggio social da parte diNara con alcune foto di MauroContinua incessante l’attività social diNara dopo il presunto tradimento del marito Mauro. Su Instagram ha pubblicato una story formata da un collage di foto di lei e dell’attaccante del Psg. A corredo anche una frase molto chiara. IL MESSAGGIO –miame ne occupo io.p******* la vita stessa L'articolo proviene da Calcio News 24.

