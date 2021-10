Barbata | deposito in fiamme | tre cani salvati appena in tempo

Leggi su bergamonews

(Di mercoledì 20 ottobre 2021)nella notte, calore, fumo e una luce a rischiarare l’oscurità di un campo nel comune di. E un ossessivo abbaiare, guaiti di treterrorizzati, bloccati all’interno di unin legno devastato dal fuoco. Fortunatamente i vigili del fuoco volontari del distaccamento di Romano di Lombardia, chiamati intorno alle 2 della notte tra martedì e mercoledì, sono intervenuti poco prima che l’incendio non lasciasse scampo ai tre animali. Hanno abbattuto la porta e li hanno liberati, traendoli in salvo. I depositi, che si trovavano in via Po, sono stati completamente distrutti dal fuoco. Nessuno è rimasto ferito e i tresono stati portati dal veterinario per essere visitati e curati. Sul posto anche i carabinieri di Romano per gli accertamenti del caso. ...