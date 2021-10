ASCOLTITV 19 OTTOBRE 2021 | PORTO-MILAN 18 | 4% | TUTTA COLPA DELLA FATA MORGANA 16 | 1% | LE IENE 8 | 4% | DIMARTEDÌ 5 | 6% | INSINNA 23% VS SCOTTI 19 | 5% | RECORD I FATTI VOSTRI

(Di mercoledì 20 ottobre 2021) ASCOLTI TV 19· Martedì · Cumulati giornalieri per gruppo R A I24 – xPT – xM E D I A S E T24 – xPT – x Pres. UnoMattina – xTg1 ore 8 – xUnoMattina – 897 17.20Storie Italiane – 798 16.60Storie Italiane – 861 14.90È Sempre Mezzogiorno – 1583 15.30Tg1 – xOggi è un Altro Giorno – 1626 13.50Paradiso delle Signore – 1743 17.80Tg1 – xPres. Vita in Diretta – 1566 17.00Vita in Diretta – 1861 17.40L’Eredità – 2877 20.00L’Eredità – 4276 23.00Tg1 – xSoliti Ignoti – 4721 19.20– 3469 16.10 x x xPorta a Porta – x Prima Pagina – xTg5 ore 8 – xMattino 5 – 862 16.80Mattino 5 – 777 16.30Forum – xTg5 – xBeautiful – xUna Vita – xUeD – x + xAmici + GF Vip – x + xLove is in the Air – 1470 16.00P5 – 1330 14.00 + 1499 13.80 + 1519 ...

Ultime Notizie dalla rete : #ASCOLTITV OTTOBRE

Ascolti TV " Ieri sera, lunedì 18, il Grande Fratello Vip si è dovuto scontrare con I bastardi di Pizzofalcone , la ...10%) #@RadioSoap2 pic.twitter.com/VfX55zVZit ? Nicola S (@...Ascolti TV 16: Tu si que vales contro Ballando con le stelle Canale 5 Tú sí que vales : 4. #pic.twitter.com/7JZWK7s7CQ ? Cinguetterai (@Cinguetterai) October 17, 2021 Auditel, come ...Ma da quante puntate è composto Il Cacciatore 3? In tutto, gli episodi di questa stagione sono otto, così come quelli della seconda, in onda due per sera per quattro settimane. Salvo cambiamenti di pa ...La quinta puntata della prima stagione di Beauty Bus è andata in onda mercoledì 20 ottobre 2021, in prima serata su Real Time (canale 31 dtt). L’episodio trasmesso si è svolto a Arpino, località in pr ...