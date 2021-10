Va a cercare funghi e cade in dirupo: muore 68enne (Di martedì 19 ottobre 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoCaserta – Era andato a funghi come sempre nelle giornate di sole, ma un malore lo ha fatto cadere in un piccolo dirupo causandone la morte. Il fatto è accaduto ad Arienzo, nel Casertano; la vittima è un 68enne. Questa mattina l’uomo aveva parcheggiato l’auto in una località di montagna, ma se ne sono perse le tracce. Dopo alcune ore i familiari hanno chiamato i carabinieri, intervenuti sul posto con l’ambulanza e i vigili del fuoco. Le ricerche hanno permesso di trovare in una scarpata il 68enne, che era ormai deceduto. (ANSA). L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di martedì 19 ottobre 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoCaserta – Era andato acome sempre nelle giornate di sole, ma un malore lo ha fattore in un piccolocausandone la morte. Il fatto è accaduto ad Arienzo, nel Casertano; la vittima è un. Questa mattina l’uomo aveva parcheggiato l’auto in una località di montagna, ma se ne sono perse le tracce. Dopo alcune ore i familiari hanno chiamato i carabinieri, intervenuti sul posto con l’ambulanza e i vigili del fuoco. Le ricerche hanno permesso di trovare in una scarpata il, che era ormai deceduto. (ANSA). L'articolo proviene da Anteprima24.it.

