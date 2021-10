Phil Collins, il museo di Alamo in onore di Davy Crockett si trasforma... in una battaglia ideologica (Di martedì 19 ottobre 2021) Niente Ferrari, o ville, né altri oggetti di lusso. La collezione, non più segreta, di Phil Collins è fatta di 400 oggetti di metallo e di carta proveniente direttamente dalla battaglia di Alamo, ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di martedì 19 ottobre 2021) Niente Ferrari, o ville, né altri oggetti di lusso. La collezione, non più segreta, diè fatta di 400 oggetti di metallo e di carta proveniente direttamente dalladi, ...

Phil Collins, ora è battaglia sul museo di Alamo Ammiratore del selvaggio West oltre che rockstar di fama globale: ma adesso il britannico Phil Collins, a cui il Texas ha dato la cittadinanza onoraria per la devozione a Davy Crockett, sta dividendo gli animi della stella solitaria. Il 70enne batterista e poi, dopo l'uscita di Peter ...

Phil Collins e il culto di Fort Alamo La sua donazione divide il Texas Scontro fra gli attivisti che vogliono dare risalto alla popolazione autoctona e i nostalgici di Davy Crockett ...

