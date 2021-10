Paola Turani e la pancia post-parto: “É ancora lì, no problem, non ho fretta” (Di martedì 19 ottobre 2021) Paola Turani, 34 anni, è diventata mamma del piccolo Enea Francesco e ha mostrato su Instagram tutti i momenti della sua nuova vita. Compresa la sua pancia post-parto, di cui l’influencer non si preoccupa per niente, com’è giusto che sia. “Quante domande sul corpo e sulla pancia! Eccomi, è ancora lì, piano piano sta scendendo… No problem, zero ansie e stress! Lascio fare la mio corpo, deve prendersi tutto il tempo che vuole”, ha dichiarato Paola Turani in una story su Instagram in risposta a chi le chiedeva della pancia. L’influencer è abituata a condividere ogni momento della sua vita con i suoi 1.9 milioni di followers, ma anche i suoi pensieri. Ecco perché in modo sincero e schietto ... Leggi su news.robadadonne (Di martedì 19 ottobre 2021), 34 anni, è diventata mamma del piccolo Enea Francesco e ha mostrato su Instagram tutti i momenti della sua nuova vita. Compresa la sua, di cui l’influencer non si preoccupa per niente, com’è giusto che sia. “Quante domande sul corpo e sulla! Eccomi, èlì, piano piano sta scendendo… No, zero ansie e stress! Lascio fare la mio corpo, deve prendersi tutto il tempo che vuole”, ha dichiaratoin una story su Instagram in risa a chi le chiedeva della. L’influencer è abituata a condividere ogni momento della sua vita con i suoi 1.9 milioni di followers, ma anche i suoi pensieri. Ecco perché in modo sincero e schietto ...

